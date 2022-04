Der Poet des Widerstands

Diese beiden Wörter, "Flüchtling" und "Asyl", würden ihm das Tor in ein neues Leben, in eine neue Welt öffnen, hatte sich Saleh Omar sagen lassen, bevor er auf seine Reise von Sansibar ins Vereinigte Königreich aufbrach. Omar könnte in seinem vorgerückten Alter in seiner Heimat ein bescheidenes, aber relativ beschauliches Leben führen, doch er hat beschlossen, dass die ehemaligen Kolonialmächte in Europa nun für ihn aufkommen sollen. Das kann er dem Beamten am Flughafen Gatwick jedoch nicht erklären. Bis sein Fall geklärt ist, wird Omar notdürftig in einem Dorf an der englischen Küste untergebracht. Der Literaturprofessor Latif Mahmud soll zwischen dem Asylsuchenden und den Behörden vermitteln, denn auch er stammt wie Omar aus Sansibar.

Der Nobelpreis

Omar und Mahmud sind die zentralen Gestalten von Abdulrazak Gurnahs Roman "Ferne Gestade", der in diesen Tagen beim deutschen Penguin-Verlag erschien. Das mehr als 400 Seiten starke Werk ist eines von zehn, mit denen sich der heute 73-Jährige im Vorjahr für den Literaturnobelpreis qualifizierte.

In seinem Roman "Ferne Gestade" verdichtet Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah brillant das Leben zweier Migranten aus seinem Geburtsland Sansibar.*

Damit hatte niemand in der literarischen Welt gerechnet, am wenigsten der Laureat. Als ihn am 7. Oktober 2021 der Anruf der Schwedischen Akademie erreichte, war der Professor emeritus für postkoloniale Literatur der Universität Kent mit der Pflege seines Gartens beschäftigt. "Ich dachte zunächst, das sei ein Scherz", erinnerte er sich später in einem Interview. Mats Malm, der Sekretär der Akademie in Stockholm, konnte ihn nicht überzeugen und forderte ihn schließlich auf, die Bekanntgabe auf der Webseite www.nobelprize.org zu verfolgen. Was folgte, ist jüngste Literaturgeschichte.

Wobei sich die Begründung der Jury nicht übertrieben euphorisch ausnimmt: "Für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten", ist den Nobelpreisjuroren zum Preisträger eingefallen. Das befeuert eher geläufige Vorurteile gegen die Akademie: Sie wähle ihre Preisträger mehr nach außerliterarischen als nach künstlerischen Kriterien. Dabei ist Gurnah der erst vierte Preisträger dunkler Hautfarbe. Die letzte vor ihm war die Amerikanerin Toni Morrison im Jahr 1993. Vor 18 Jahren also.

Der Name Abdulrazak Gurnah war bis zu jenem Donnerstag um 12.59 Uhr höchstens literaturaffinen Briten ein Begriff. Außerhalb des Vereinigten Königreichs waren seine Romane nämlich gar nicht erhältlich. Für den deutschen Sprachraum brachte Anfang der 2000er-Jahre die Edition Kappa einige seiner Titel heraus, doch als die vergriffen waren, verschwand Gurnahs Name aus der hiesigen Wahrnehmung. Nach der Bekanntgabe des Nobelpreises sicherte sich der Münchner Penguin-Verlag die Rechte an seinen Romanen und lud den Autor im März zu einer Lesereise durch Deutschland ein. News erreichte den nun gefragtesten Mann der Literatur in Köln, wo er im Rahmen des Literaturfestivals "lit.Cologne" den Roman "Ferne Gestade" präsentierte. Dass er nun zu den Gefragtesten zählt, kommentiert er mit einem knappen "excellent".

Der Nobelpreisträger im Gespräch

Wie sieht der Nobelpreisträger die Begründung der Jury? Greift sie nicht zu kurz, reduziert sie sein literarisches Schaffen nicht auf eine politische Funktion? Wo doch das Feuilleton der "New York Times" sein Schaffen in die Nähe Herman Melvilles rückte, über den er einst seine Dissertation schrieb, und die britische "Times" Poesie und Brillanz der Sprache bewunderte. Nachvollziehbar will sich Gurnah nicht in semantischen Detailfragen verlieren. "Ich werde mit der Nobelpreisjury nicht darüber diskutieren, warum sie mir den Preis gegeben hat. Es ist eine wunderbare Entscheidung, und wenn es das eine ist, was ihnen an meiner Arbeit gefiel, ist das für mich okay. Aber", fährt er gelassen fort, "wenn Sie mich fragen, ob das alles ist, was es über meine Arbeit zu sagen gibt dann wurden, so denke ich, andere Punkte nicht in dem kurzen Statement erwähnt."

Flucht und die koloniale Ausbeutung afrikanischer Länder sind die zentralen Themen von Gurnahs Romanen. Wie Latif Mahmud, der Professor für postkoloniale Literatur in seinem Roman "Ferne Gestade", kam auch er Ende der Sechzigerjahre nach London. Aufgewachsen war er als Sohn eines muslimischen Kaufmanns im damaligen Sultanat von Sansibar, heute in Tansania. Bis 1963 stand der afrikanische Inselstaat unter britischem Protektorat, 1964 wurde der Sultan gestürzt und die Volksrepublik ausgerufen. Arabischstämmige wie er wurden von Schwarzen verfolgt, so entschloss sich der 19-Jährige zur Emigration nach London, verdingte sich als Gelegenheitsarbeiter und begann ein Studium der Literatur. Beruhen seine Romane überwiegend auf eigenen Erfahrungen? "Man verwendet, was man aus eigener Erfahrung kennt oder was einem die Leute erzählen. Aber man muss sich auch vorstellen, wie es gewesen sein könnte. Nach einiger Zeit ist es schwierig, zu unterscheiden, was Realität und was erfunden ist", erklärt Gurnah.

Antisemitismus, Cancel Culture

Im Roman "Ferne Gestade" findet sich überraschend auch eine Passage aus dem Wien der Nazizeit, der Verfolgung und Ermordung von Juden. Wie sieht Gurnah den immer stärker werdenden Antisemitismus in Europa? Exemplarisch den des früheren britischen Labour-Chefs Corbyn, der sich nach beschämenden Entwicklungen in der eigenen Partei zurückziehen musste? "Wenn solche Grausamkeiten in einer Kultur geschehen, verschwinden sie niemals ganz und lauern überall. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man versucht, sie zu unterdrücken, denn so etwas gehört sich nicht in einer zivilisierten Gesellschaft, und außerdem verbietet es das Gesetz. Aber das heißt nicht, dass es das alles nicht mehr gibt. Deshalb müssen wir achtsam sein, denn es kann sehr leicht unter gewissen Umständen wieder aufflammen."

Und wie sieht der Muslim Abdulrazak Gurnah den Judenhass in der eigenen Religion, der sich auf Demonstrationen in Wien durch Vernichtungsparolen artikuliert?"Es gibt keinen systematischen Antisemitismus im Islam. Jüdische Gemeinden haben im Mittleren Osten seit Hunderten von Jahren gelebt und leben dort noch immer. Niemand wäre dort auf die Idee gekommen, die Juden auszulöschen."

Und die Cancel Culture? Seit Aufkommen der "Black Lives Matter"-Bewegung werden in England Denkmäler von Kolonialisten ins Meer gestürzt, in den USA trifft es Sklavenhalter. Und hier, bei uns, der Antisemit Karl Lueger, einst beliebter Bürgermeister von Wien? Soll sein Denkmal geschleift werden oder als mahnendes Beispiel stehen bleiben?"Es gibt verschiedene Arten von Denkmälern: jene, die zum Gedenken mahnen, und jene, die gewisse Personen verherrlichen. Die erwecken den Anschein, dass diese Leute noch immer gefeiert werden, auch wenn das längst nicht mehr der Fall ist", gibt Gurnah zu bedenken und kommt zum Punkt seiner Ausführungen: "Man braucht keine Statuen, um von der Geschichte zu lernen."

Ein weißer Othello?

Im Hintergrund mahnt die Sprecherin des Verlags zur Eile, der nächste Termin wartet. Eine Frage also nur noch an den Literaturprofessor: Ist es richtig, dass sich ein Darsteller des Othello nicht mehr schwarz schminken darf, wie es an den meisten Bühnen gefordert wird? Die Antwort erfolgt ohne Verzug: "Das spielt doch keine Rolle! Man kann Othello von einem Europäer in voller Kostümierung spielen lassen und ihn auch anders aussehen lassen, und man kann ihn von einem Afrikaner spielen lassen. Aber ich vermute, das wäre nicht so, wie Shakespeare sich ihn vorgestellt hätte. Er stellte sich einen Europäer mit schwarzer Farbe vor." Da hinterlässt uns der Professor ein Stück Selbstvertrauen in kulturferner Zeit.

Der Beitrag erschien ursprünglich im News 13/2022.