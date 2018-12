A&O Hotels and Hostels setzt als größte Hostelkette Europas in Werbung und Marketing jetzt in wichtigen Bereichen neue Schwerpunkte. Das liegt vor allem auch daran, dass der über mehrere Jahre so verheißungsvoll gepriesene Hype um die Stars des Influencer Marketings auf Instagram, Twitter, Youtube und Co. merklich abzuebben scheint und insbesondere die von Unternehmen aller Branchen erhofften großen Werbeerfolge ausbleiben.

Ein genauerer Blick auf die exakten Beweggründe zeigt: zielgruppengerechtes Online-Marketing in der Hotel- und Tourismusbranche wird künftig auch ohne die meist exzellent bezahlten Meinungsmacher und ihre Fan-Communities erfolgreich sein. Dafür gibt es gute Gründe.

Jung von Matt sieht Ende des Marketing-Booms

So prophezeit die Hamburger Werbeagentur Jung von Matt in der weltgrößten Studie zum Thema bereits ein klares Ende der hohen Strahlkraft der Influencer als aktive digitale Markenbotschafter. Denn die möglichst als spontan, authentisch und überzeugend initiierten Produkt- und Dienstleistungsempfehlungen der Influencer erreichen tatsächlich weit weniger gezielt als gedacht die ursprünglich avisierten Zielgruppen.

Minimaler Impact und redaktionelle Kontrolle

Thomas Hertkorn, der als Head of Online Marketing der A&O Hostels und Hotels die künftige Neuausrichtung seines Unternehmens – ohne Influencer – nochmals bekräftigt, bezieht eindeutig Stellung: „Der Impact ist kaum messbar, die redaktionelle Kontrolle ist sehr gering und die Kosten sind unverhältnismäßig hoch.“ So gelingt letztlich genau das nicht, was von erfolgreichen Influencern eigentlich erwartet wird: neue Umsatzerfolge zu erzielen, die Markenbeliebtheit der von ihnen empfohlenen Brands zu steigern und die gewünschten Zielgruppen in ihren bevorzugten digitalen Kanälen zu erreichen.

Selbst ernannte Influencer häufen sich

Hinzu kommt ein in der Hotellerie immer weiter ansteigendes und störendes Phänomen: Viele selbst ernannte Influencer stellen immer häufiger Anfragen nach kostenlosen Zimmern, Übernachtungen und umfassenden Services und versprechen im Gegenzug mehr Follower und Likes in den wichtigsten sozialen Medien. Diese durchaus unprofessionelle Herangehensweise hat selbstverständlich eindeutig negative Auswirkungen im Hinblick auf die bisherige Wertschätzung der tatsächlich bedeutenderen „Beeinflussern“. Und: die stetig geringer werdende Zahl der seriösen Influencer hat ganz sicher auch direkte Auswirkungen auf Ihre künftig weit weniger werbewirksam nutzbaren Synergieeffekte.

Die wichtigste Leitlinie: Eigene Markenwerte

Für A&O bieten sich durch den klaren Verzicht damit auch neue Möglichkeiten, das eigene Markenbild nachhaltig positiv zu stärken und als wichtiger und bedeutender Impulsgeber des Hotelgewerbes Maßstäbe zu setzen. Die Maxime von A&O: „best value for money“ bietet dafür ausgezeichnete Chancen: Nicht „Kostentreiber“, sondern „bezahlbarer Mehrwert für unsere Gäste“ – das ist, laut Thomas Hertkorn, das entscheidende Qualitätskriterium, um sich gegenüber dem Wettbewerb in Zukunft noch besser zu positionieren. Ob Follower, Fans oder Influencer – für alle gilt deshalb gleichermaßen: letztendlich ist nichts wichtiger, als die hohe Qualität und Sicherheit, die jederzeit eine überdurchschnittlichen gute Kombination aus Hotel- und Hostel ermöglicht. Genau so erzielt man eine sehr hohe Weiterempfehlungsquote, die völlig unabhängig von lokalen oder globalen Influencern zu nachhaltigen und messbaren Erfolgen führt.