A.L. Kennedy ist Eröffnungsrednerin der 15. "Buch Wien"

Die 57-jährige schottische Autorin Alison Louise Kennedy, 2007 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur und 2020 mit dem Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels ausgezeichnet, wird am 8. November die 15. Buchmesse "Buch Wien" eröffnen. Nach ihrer Eröffnungsrede mit dem Titel "In the Beginning" In der Halle D der Messe Wien folge eine Debatte zur "anstandsfreien Republik" Österreich, hieß es heute in einer Ankündigung der fünftägigen Veranstaltung.

Bis 12. November sind über 350 Bühnengespräche, Podiumsdiskussionen und Vorträge mit 439 Autoren und Autorinnen aus 25 Nationen angekündigt, darunter Auftritte und Lesungen von Jo Nesbø, Boualem Sansal, Milo Rau, Olga Martynova, Maja Haderlap, Milena Michiko Flašar und Birgit Birnbacher. Schon in der "Langen Nacht der Bücher" am ersten Abend gibt es Gespräche mit Arno Geiger und Robert Seethaler, dessen jüngster Roman "Das Café ohne Namen" in Deutschland und Österreich auf den Bestsellerlisten steht, sowie einen internationalen Poetry Slam.

Als gesellschaftspolitische Debattenthemen sind u.a. ChatGPT und KI, Migration und Sozialstaat, Ukrainekrieg und Klimakrise annonciert. "Vielleicht wird das heuer überhaupt die politischste Buchmesse, die wir in den 15 Jahren unseres Bestehens auf die Beine gestellt haben", wurde Günter Kaindlstorfer, Programmkoordinator und Kurator für Literatur und Sachbuch, zitiert.

Das Kinder- und Familienprogramm umfasst über 100 Veranstaltungen, die Altersgrenze für den kostenlosen Eintritt für Kinder und Jugendliche wurde von 10 auf 14 Jahre angehoben, erstmals gibt es einen eigenen Messebereich zum Trend-Genre New Adult. Die Ausstellungsfläche beträgt 12.000 Quadratmeter, die Zahl der Aussteller wird mit 300 angegeben. 2022 wurden bei der "Buch Wien" 51.000 Besucherinnen und Besucher gezählt.

(S E R V I C E - Buch Wien, 8. bis 12. November, Halle D Messe Wien, Wien 2, Trabrennstraße, Öffnungszeiten: 8. November: 16.30-21.30 Uhr, 9. und 10. November: 9-18 Uhr, 11. November: 10-19 Uhr, 12. November: 10-17 Uhr. )