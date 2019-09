"Last gasp" Adrian Hirschi, Schweiz

Aus über 48.000 Einsendungen, aus 100 Ländern, wird am 15.Oktober der Gewinner des wichtigsten Fotowettbewerbes für Naturfotografie, der "Wildlife Photographer of the Year 2019" vom "Natural History Museum in London" bekanntgegeben. Ausstellungseröffnung der faszinierenden Bilder ist am 18.10. in London.

Kategorie: Verhalten: Säugetiere



Im Bild: Dem Schweizer Fotogorafen Adrian Hirschi ist hier dank seiner schnellen Reaktion und Belichtung gelungen, ein wahrlich schockierendes Drama einzufangen. Ein großer Bulle fängt ein erst wenige Tage altes Nilpferd im Flachland des Kariba Sees in Simbambwe und versucht es zu töten. Säuglingsmord bei Flusspferden ist selten, kann jedoch in Stresssituationen vorkommen.