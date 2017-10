Im vergangenen Jahr wurden fast zehn Millionen Reisen in der Alpenrepublik unternommen, rund zwei Drittel davon gingen ins Ausland. Wie viele davon durch Reiseschutz abgesichert waren, ist nicht bekannt - aber die Zahlen zeigen, wie wichtig eine Reiseschutzversicherung sein kann.

Risiken auf Reisen gibt es viele: ein Unfall, Erkrankung, Gepäckverlust und manche Schadensereignisse mehr führen dazu, dass ein Aufenthalt anders verläuft als gedacht. Eine Reiseschutzversicherung kann selbstverständlich nicht verhindern, dass es zu solchen Ereignissen kommt. Aber sie sorgt zumindest dafür, dass sich der finanzielle Schaden in Grenzen hält.

Reiseversicherungsschutz - diese Möglichkeiten gibt es

Es gibt verschiedene Arten von Reiseversicherungen. Hier ein kurzer Überblick:

Reisestornoversicherung: ersetzt die Kosten für die Stornierung, weil außergewöhnliche Umstände (Krankheit, Unfall, Arbeitskündigung usw.) den Reiseantritt verhindern.

Reiseabbruchversicherung: funktioniert im Prinzip wie die Reisestornoversicherung und leistet, wenn die Reise bereits angetreten wurde und wegen außergewöhnlicher Umstände vorzeitig beendet werden muss.

Reisekrankenversicherung: kommt für Behandlungskosten im Ausland (außerhalb der EU) auf und bezahlt Kranken-Heimtransporte.

Reiseunfallversicherung: übernimmt Bergungs- und Rückholkosten bei Unfällen auf Reisen und leistet im Fall von dauernder Invalidität als Folgeschaden.

Reisegepäckversicherung: bietet Schadensersatz bei Verlust, Diebstahl und verspäteter Lieferung von Reisegepäck.

Reisehaftpflichtversicherung: kommt für Schäden auf, die man als Reisender im Ausland selbst gegenüber Dritten verursacht.

Als Einzelversicherung oder als Paket

Diese Produkte sind sowohl als Einzelversicherung abschließbar, werden aber auch als Paketlösung angeboten, zum Beispiel bei GRAWE. Oft ist es auch möglich, die Reiseversicherung einzelreisebezogen oder als Jahresversicherung zu vereinbaren. Es kommt auf den jeweiligen Versicherer und den Tarif an. Welcher Reiseschutz tatsächlich nötig und sinnvoll ist, hängt von den Gegebenheiten im Einzelfall ab.

Kreditkarten-Inhaber sind oft schon abgesichert

Bei vielen Kreditkarten ist ein Reiseschutz bereits enthalten. Das gilt zumindest bei Silber-, Gold- und Platinkarten. Was die Reiseversicherung konkret beinhaltet, unterscheidet sich von Kartenanbieter zu Kartenanbieter. Hier sollte man genau hinschauen. Noch bestehende Lücken können dann durch eine passende ergänzende Reiseversicherung geschlossen werden, ansonsten reicht die Kreditkarte als Reiseschutz. Voraussetzung für die Leistung ist in der Regel, dass die Reise auch mit der Kreditkarte bezahlt wurde.

Welche Reiseversicherungen sind wichtig?

Nicht jede Reiseversicherung ist gleich dringlich. Sehr sinnvoll ist in jedem Fall die Reisestorno- und Reiseabbruchversicherung. Denn bei Stornierung oder vorzeitiger Beendigung von Reisen fallen fast immer zusätzliche Kosten an, die je nach Wert der Reise erheblich sein können. Die Reisekrankenversicherung kommt vor allem dann in Betracht, wenn Reisen ins Nicht-EU-Ausland unternommen werden. Innerhalb der EU sind Österreicher mit der E-Card geschützt, die auch die Europäische Krankenversicherungskarte enthält. Mit einigen weiteren Ländern bestehen Sozialversicherungsabkommen, wo auch die E-Card hilft. Ansonsten empfiehlt sich die Reisekrankenversicherung.

Bei der Reisehaftpflichtversicherung kommt es darauf an, wie weit der Schutz der "normalen" privaten Haftpflichtversicherung reicht. Hier sollte man in die Versicherungsbedingungen schauen. Am umstrittensten ist wohl die Reisegepäckversicherung. Hier gibt es viele Ausschlüsse, manche Fälle werden auch schon im Rahmen der normalen Hausratversicherung abgedeckt. Und bei vielen Gepäckschäden ist der Reiseveranstalter oder der Transporteur in der Haftung.