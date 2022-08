Quinoa: Superfood mit vielen Mineralstoffen

Inhaltsverzeichnis

Unter welchen Namen ist Quinoa noch bekannt?

Das Superfood ist auch unter den Namen Perureis, Inkareis, Inkaweizen und Reisspinat bekannt. Der wissenschaftliche Begriff für die Pflanze lautet Chenopodium quinoa. In Südamerika ist Quinoa noch heute das beliebteste Nahrungsmittel und wird als Inkareis oder Inkaweizen bezeichnet. Die Einheimischen in Peru sagen Perureis zu der Pflanze.

Merkmale

Die Blätter der Pflanze sind am Rand gezackt, die grünen Blüten sitzen in dichten Scheinähren. Die Früchte der Chenopodium quinoa sehen wie kleine Nüsse aus, werden rund zwei Millimeter groß und wachsen in der Mitte.

Welche unterschiedlichen Arten gibt es?

Es gibt vier unterschiedliche Arten von Quinoa:

Weißer Quinoa : Nussig im Geschmack, kommt am häufigsten vor

: Nussig im Geschmack, kommt am häufigsten vor Schwarzer Quinoa : Schmeckt ähnlich wie weiße Quinoa, ist allerdings härter

: Schmeckt ähnlich wie weiße Quinoa, ist allerdings härter Roter Quinoa : Hart und behält auch beim Kochen ihre Form bei

: Hart und behält auch beim Kochen ihre Form bei Gepuffte Quinoa: Sozusagen das Popcorn der Inkas

Welche Art von Gemüse ist Quinoa?

Quinoa gehört nicht wie Weizen oder Roggen zur Familie der Gräser, auch wenn es oft als Inkaweizen bezeichnet wird. Quinoa gehört zur Gattung der Gänsefüße in der Familie der Fuchsschwanzgewächse. Je nach Sorte wachsen die krautigen Pflanzen bis auf eine Höhe von 200 Zentimetern. Die Pflanze wächst eintriebig oder verzweigt.

Wo wird Quinoa üblicherweise angebaut?

Das Superfood hat für die Bevölkerung der Anden einen ähnlichen Stellenwert wie die Hirse für die Afrikaner. Deswegen wird es auch Andenhirse genannt. Die Pflanze wächst problemlos bis auf 5.000 Meter Höhe. Quinoa mag es am liebsten warm und trocken. Deswegen sind vollsonnige Orte mit wenig Staunässe gut für den Anbei der Andenpflanze geeignet.

Kann man Quinoa daheim anbauen?

Es ist möglich, den Inkareis auch hierzulande anzubauen. Jedoch müssen Hobbygärtner:innen auf einiges achten. Der Standort sollte sehr sonnig und die Pflanze sollte keiner Nässe ausgesetzt sein. Das bedeutet, bei Regenschauer sollten die Pflanzen mit einer regendichten Plane abgedeckt werden.

Quinoa mag lockere Böden, daher empfiehlt sich eine Vorkultur zum Beispiel mit Frühkartoffeln. Alternativ sollte der Boden gelockert und mit Kompost aufbereitet werden. Ist der Boden präpariert, kann zwischen Mitte April und Ende Mai ausgesät werden. Am besten wächst die Pflanze, wenn sie in Reihen mit 15 Zentimeter Abstand zueinander gepflanzt wird.

Nach der Aussaat gilt es, die Rillen zu verschließen und ordentlich anzugießen. Bis zum Auslaufen der Samen sollten diese feucht, aber nicht nass gehalten werden. Während die Quinoa im Garten wächst, benötigt sie kaum Pflege. Es ist aber von großer Bedeutung, dass Unkraut regelmäßig entfernt wird. Die Pflanze zieht auch das letzte bisschen Wasser aus dem Boden.

Wann kann die Pflanze geerntet werden?

Die Ernte der Pflanze erfolgt zwischen Ende August und Ende September, je nach Witterung auch bis Mitte Oktober. Erntereif ist die Pflanze, wenn sich im Kern die Samen gebildet haben. Wenn sich die Körner in einem großen Kübel gut aus den Samenständen herausschütteln lassen, haben sie den richtigen Reifegrad.