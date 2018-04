Queen mit Anna Wintour

Die Queen kichert in der ersten Reihe wie ein kleines Schulmädchen, neben ihr die strahlende "Modekönigin" Anna Wintour vom "Vogue"-Magazin mit riesiger Sonnenbrille auf der Nase. Selten hat man Königin Elizabeth II. so gelöst gesehen wie bei der Londoner Fashion Week vor wenigen Wochen. Die Modenschau schien die Monarchin im hellblauen Kostüm zu amüsieren. Erstaunlich jung wirkte sie auf dem Event: Dabei wird sie am 21. April 92 Jahre alt.