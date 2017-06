Richard Gere, 67

Sie sind immer noch gut in Form und können mit den Youngsters jederzeit mithalten: Unsere Hollywood-Oldies Richard Gere, Arnold Schwarzenegger, Emma Thompson, Goldie Hawn, Al Pacino & Co. können sich immer noch am Strand sehen lassen.

Im Bild: Hollywoodstar Richard Gere stört sich überhaupt nicht an seinem Alter. Gegenüber der "Welt am Sonntag" sagte er im Interview: "Ich bin jetzt glücklicher, als ich es mit 27 Jahren war."