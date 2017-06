Eine wunderbare Bergtour liegt hinter mir. Morgens war ich hinunter nach Kals gewandert, mit der Gondelbahn zur Adlerlounge gefahren und von dort in gut zwei Stunden zum Rotenkogel aufgestiegen. Der 2762 Meter hohe Gipfel der Granatspitzgruppe wird als einer der schönsten Aussichtsberge Osttirols bezeichnet. Seit heute Mittag weiß ich, warum.

Mit meinem Jausenbrot hatte ich fast eine Stunde lang am windschiefen Gipfelkreuz gesessen und ehrfurchtsvoll in die Runde gestaunt. Was für ein Bergpanorama! Der majestätische Großglockner, der eisglitzernde Großvenediger, dazu Dutzende ebenso prächtige, aber für mich namenlose Felsriesen. Gipfelglück total!

© Schultz

Auf dem Rückweg hatte ich mir einen Cappuccino auf der Adlerlounge gegönnt und war über das Kals-Matreier-Törl abgestiegen. Zufrieden lasse ich jetzt am Badesee den Tag Revue passieren, den Blick hinauf zum Figerhorn, das ich an einem der nächsten Tage in Angriff nehmen möchte.

© Lorenz Marko | LOLIN.cc

Seltsam, dass Osttirol im Tourismus noch immer ein Dornröschen-Dasein führt. Sogar James Bond alias Daniel Craig, für dessen Thriller „Spectre“ im Jänner 2015 einige Szenen in Obertilliach gedreht wurden, konnte Österreichs kleine Ferienregion nicht wachküssen. Und das Gradonna Mountain Resort in Kals lockt als Luxus-Wellness-Hotel zwar viele Genuss-Urlauber ins Bergsteigerdorf am Großglockner, ändert aber an der verträumten, ursprünglichen Sommer-Berg-Idylle rein gar nichts. Dornröschen schlummert weiter. Gott-sei-Dank.

© Soll und Haben GmbH

Das Gradonna ist Ausgangspunkt für unzählige Touren – in der Nationalparkregion Hohe Tauern, in den Lienzer Dolomiten, im Hochpustertal und im Defereggental. Auch die italienischen Dolomiten sind nicht weit. Außerdem bietet das Hotel seinen Gästen Wellness und Komfort vom Feinsten: großzügige, geschmackvoll ausgestattete Zimmer und Chalets, einen 3000 Quadratmeter großen Spa-Bereich, Pools, Badesee, exzellente Küche, eigenes Quellwasser und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

© Lorenz Marko | LOLIN.cc

Auch das Sporthotel Dolomiten Residenz in Sillian, kurz vor der Grenze zu Südtirol, ist ein perfekter Ausgangspunkt für Bergurlauber mit Wellness-Ambitionen. Dort hat sich übrigens das James-Bond-Team während der Dreharbeiten ausgesprochen wohlgefühlt. Ich werde in den nächsten Tag mal hinfahren und von dort zu einer Wanderung ins wildromantische Villgratental starten.

© Schultz

Inzwischen ist die Sonne hinter den Bergen verschwunden, doch der Himmel glüht noch nach. Ich nehme die Schuhe in die Hand und gehe auf Socken zu unserem Chalet. Heute Abend zaubert Haubenkoch Michael Karl mit seiner Crew ein Osttiroler Spezialitäten Buffet. Hab ich mir echt verdient.