17.Juni 2022

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron umarmen sich nach einer Pressekonferenz in Kiew. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Großmächte Frankreich, Deutschland und Italien versprachen am 16. Juni bei einem Besuch in einem vom Krieg zerstörten Vorort von Kiew, die Ukraine beim Sieg über Russland und beim Wiederaufbau ihrer zerstörten Städte zu unterstützen.