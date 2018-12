Brad Pitt wird 55: Happy Birthday

Schon als blonder Teenie-Schwarm musste sich Pitt an Schlagzeilen gewöhnen. Als Ältestes von drei Kindern streng religiöser Eltern wuchs Pitt im mittleren Westen der USA auf. Sein Studium an der Universität von Missouri warf er 1985 hin, er wollte Schauspieler werden. In Kalifornien schlug er sich erst mit Werbespots, dann mit kleinen Fernsehrollen durch. Neben dem gleichaltrigen Johnny Depp war Pitt als Mittzwanziger in der TV-Highschool-Komödie "21 Jump Street" zu sehen.