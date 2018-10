91-Jährige in Wien-Penzing erschlagen: Mordprozess

Ein 20-jähriger Bursch muss sich ab Mittwoch wegen Mordes vor Geschworenen am Landesgericht verantworten. Er soll am 23. Jänner 2018 in der Goldschlagstraße in Wien-Penzing eine 91 Jahre alte Frau mit einem Holzscheit und einem Hammer erschlagen haben. Der Angeklagte hat die Bluttat bisher geleugnet, wird aber von einem DNA-Gutachten belastet.

Folgt man der Staatsanwaltschaft, war ein Diebstahl Ausgangspunkt des Verbrechens. Der 20-Jährige soll versucht haben, die 91-Jährige zur Rücknahme einer Anzeige zu bringen, die diese gegen seine Schwester erstattet hatte. Diese soll der 91-Jährigen nämlich 1.600 Euro gestohlen haben. Als die betagte Frau auf ihrer Anzeige beharrte soll der Angeklagte zugeschlagen haben. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt. Das Urteil ist für Donnerstag geplant.