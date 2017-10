815 Millionen Menschen weltweit sind chronisch unterernährt

Erstmals seit Jahren gibt es wieder deutlich mehr unterernährte Menschen auf der Welt. Rund 815 Millionen galten nach Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) 2016 als chronisch unterernährt.

Mehr waren es zuletzt acht Jahre zuvor (2008) mit knapp 832 Millionen unterernährten Menschen, berichtete das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mit Blick auf den Welternährungstag am 16. Oktober.

Zwischen 2003 und 2014 war die Zahl der Betroffenen kontinuierlich gesunken - von 947 auf 775 Millionen. 2015 gab es bereits wieder einen leichten Anstieg auf 777 Millionen.