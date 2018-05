8. Mai: SPÖ sieht bei Kurz "bedenkliche historische Wissenslücken"

Die SPÖ nimmt den Schriftsteller Michael Köhlmeier gegen Kritik von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Schutz. "Dass Kurz in der Kritik des Autors an seiner Person jetzt einen NS-Vergleich sieht, offenbart bedenkliche historische Wissenslücken", meinte SP-Bundesgeschäftsführer Max Lercher in einer Aussendung. Kurz solle Geschichte lernen und aufhören, die Fakten zu verdrehen.

Lercher verwies darauf, dass ab 1938 ein westliches Land nach dem anderen die weitere Aufnahme jüdischer Flüchtlinge verweigert habe, die Schweiz 1942. "Es ist bedenklich, dass Kurz all das nicht weiß. Und es ist ungeheuerlich, dass sich Kurz ausgerechnet am 8. Mai zum Opfer stilisiert - jenem Tag, an dem wir der Millionen Opfer des Nazi-Regimes gedenken", so Lercher.