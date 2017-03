In der Südoststeiermark ist eine Frau (78) am Dienstagvormittag tot in einem Mühlgang gefunden worden, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Die Seniorin war seit der Früh abgängig gewesen, eine Suchaktion war eingeleitet worden. Ein Passant entdeckte gegen 10.30 Uhr die Tote. Es dürfte kein Fremdverschulden vorliegen.

Die Schwiegertochter der 78-Jährigen hatte kurz vor 9.00 Uhr der Polizei gemeldet, dass ihre im selben Haus lebende Verwandte seit etwa 7.30 Uhr abgängig sei. Eine Suche durch die Familie sei erfolglos geblieben. Daraufhin leitete die Exekutive eine Suchaktion u. a. auch mit einem Hubschrauber ein. Etwa eineinhalb Stunden später meldete sich ein unbeteiligter Mann bei der Polizeiinspektion Mureck (Bezirk Südoststeiermark). Er habe in einem Mühlgang in Gosdorf eine leblose Frau gefunden. Die Feuerwehr barg den Leichnam. Es wurde eine sanitätspolizeiliche Untersuchung - eine Form der Obduktion ohne z. B. toxikologische Tests - angeordnet, um die Todesursache zu klären. Die Angehörigen wurden vom Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark betreut.