Der durch die Fernsehserie "77 Sunset Strip" bekannt gewordene Schauspieler Roger Smith ist tot. Der US-Amerikaner starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren nach einer schweren Krankheit in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie der Agent seiner Witwe am Montag (Ortszeit) mehreren US-Medien mitteilte.

Smith spielte in den 50er- und 60er-Jahren in der Krimireihe "77 Sunset Strip" den lässigen Privatdetektiv Jeff Spencer. Später beendete er seine Karriere, um seine Frau, Schauspielerin Ann-Margret Smith ("Tommy"), zu managen. Die beiden waren seit 1967 verheiratet und haben keine Kinder.