Das Fantasymärchen "Shape of Water" von Guillermo del Toro und Steven Spielbergs Politfilm "Die Verlegerin" gehen als Favoriten ins Rennen um die Golden Globes. "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" bekam am Montag in Los Angeles sieben Nominierungen für die begehrten Film- und Fernsehpreise. "Die Verlegerin" (Originaltitel "The Post") sammelte sechs Nominierungen ein.

Auch der Kriminalfilm "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" von Martin McDonagh mit Frances McDormand als kämpfende Mutter kommt auf sechs Nennungen. Hoffen kann überdies Fatih Akin mit seinem NSU-Drama "Aus dem Nichts", der in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" im Rennen ist. Er konkurriert unter anderem mit dem Gewinner des Europäischen Filmpreises, der schwedischen Satire "The Square" von Ruben Östlund.

Für die Musik in dem Kriegsdrama "Dunkirk" wurde Starkomponist Hans Zimmer nominiert. Der Deutsche holte damit seine 13. Nominierung in der Sparte "Beste Filmmusik". Zwei Globes hat er schon. Der Weltkriegsfilm "Dunkirk" von Christopher Nolan wurde auch in der Hauptkategorie Bestes Filmdrama nominiert, ebenso "Call Me By Your Name" von Luca Guadagnino.

Weitere Filme mit Chancen auf Golden Globes sind unter anderem "Lady Bird", "Alles Geld der Welt", "I, Tonya" und "The Greatest Showman". "Lady Bird" bekam vier Nominierungen, Regisseurin Greta Gerwig wurde aber anders als von vielen Beobachtern erwartet nicht für die beste Regie nominiert.

Unter den Schauspielern mit Preischancen für Filmrollen sind Gary Oldman ("Darkest Hour"), Tom Hanks ("Die Verlegerin"), Meryl Streep ("Die Verlegerin"), Michelle Williams ("Alles Geld der Welt"), Hugh Jackman ("The Greatest Showman"), Judy Dench ("Victoria & Abdul"), Helen Mirren ("Das Leuchten der Erinnerung") und Emma Stone ("Battle of the Sexes").

Die Nominierungen für die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden am Montag in Los Angeles bekanntgegeben. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 7. Jänner 2018 in Beverly Hills verliehen. Der Verband der Hollywood-Auslandspresse (HFPA) vergibt die Preise seit 1944, in dieser Saison zum 75. Mal. Über die Gewinner in unterschiedlichen Kategorien entscheidet eine Gruppe internationaler Journalisten, die in Hollywood arbeiten.

Die Filme mit den meisten Nominierungen

7 Nominierungen:

"Shape of Water - Das Flüstern des Wassers"

6 Nominierungen:

"The Post" (dt. Titel "Die Verlegerin")

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

4 Nominierungen:

"Lady Bird"

3 Nominierungen:

"All the Money In the World" (dt. Titel "Alles Geld der Welt")

"Call Me By Your Name"

"Dunkirk"

"I, Tonya"

"The Greatest Showman"

Die Nominierungen in den wichtigen Film-Sparten

BESTES FILMDRAMA:

"Dunkirk"

"The Post" (dt. Titel "Die Verlegerin")

"Call Me By Your Name"

"The Shape of Water" (dt. Titel: "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers")

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

BESTE KOMÖDIE/MUSICAL:

"Lady Bird"

"Get Out"

"The Disaster Artist"

"I, Tonya"

"The Greatest Showman"

BESTER SCHAUSPIELER IN EINEM FILMDRAMA:

Gary Oldman ("Darkest Hour")

Tom Hanks ("The Post", dt. Titel "Die Verlegerin")

Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread", dt. Titel "Der seidene Faden")

Timothee Chalamet ("Call Me By Your Name")

Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.")

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINEM FILMDRAMA:

Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Meryl Streep ("The Post", dt. Titel "Die Verlegerin")

Sally Hawkins ("The Shape of Water", dt. Titel "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers")

Jessica Chastain ("Molly's Game")

Michelle Williams ("All the Money in the World", dt. Titel "Alles Geld der Welt")

BESTER SCHAUSPIELER IN EINER KOMÖDIE/MUSICAL:

Daniel Kaluuya ("Get Out")

James Franco ("The Disaster Artist")

Hugh Jackman ("The Greatest Showman")

Ansel Elgort ("Baby Driver")

Steve Carell ("Battle of the Sexes")

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINER KOMÖDIE/MUSICAL:

Judy Dench ("Victoria and Abdul")

Helen Mirren ("The Leisure Seeker" - dt. Titel "Das Leuchten der Erinnerung")

Margot Robbie ("I, Tonya")

Saoirse Ronan ("Lady Bird")

Emma Stone ("Battle of the Sexes")

BESTE REGIE:

Christopher Nolan ("Dunkirk")

Guillermo del Toro ("The Shape of Water" - dt. Titel "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers")

Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Ridley Scott ("All the Money In the World", dt. Titel "Alles Geld der Welt")

Steven Spielberg ("The Post", dt. Titel "Die Verlegerin")

BESTER NICHT-ENGLISCHSPRACHIGER FILM:

"Aus dem Nichts" (Deutschland)

"Fantastic Woman" (Chile)

"The Square" (Schweden, Deutschland, Frankreich)

"First They Killed My Father" (Kambodscha)

"Loveless" (Russland)

BESTE FILMMUSIK:

Carter Burwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Hans Zimmer ("Dunkirk")

Alexandre Desplat ("The Shape of Water", dt. Titel "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers")

John Greenwood ("Phantom Thread", dt. Titel "Der seidene Faden")

John Williams ("The Post", dt. Titel "Die Verlegerin")