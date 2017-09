Ein 73-jähriger, mit einem Rollator gehender Mann ist am Montag in Lauterach (Bez. Bregenz) vom Auto einer 74-jährigen Lenkerin frontal erfasst und überrollt worden. Der Senior erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Details zum Unfallhergang standen am Montagnachmittag noch nicht fest.

Der 73-Jährige war mit seinem Rollator zunächst auf dem Gehsteig in Richtung Bregenz unterwegs. Als er vermutlich die Straßenseite wechseln wollte, trat er auf den Fahrradstreifen, wo es zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Die Ursache der Kollision war vorerst unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.