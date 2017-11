Der Druck auf CSU-Chef Horst Seehofer lässt nicht nach: Nach einer Umfrage sind fast drei Viertel der Bayern dafür, dass er seine Ämter als Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender aufgibt. Nach einer am Freitag veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag der Mediengruppe RTL unterstützen 72 Prozent der Befragten entsprechende Rückzugs-Forderungen. Auch eine klare Mehrheit der CSU-Anhänger (61 Prozent) tut dies.

Am vergangenen Wochenende hatte die Jungen Union Bayern mit der Forderung nach einem personellen Neuanfang für Furore gesorgt und den Rückzug Seehofers gefordert. Der seit Monaten unter Druck stehende Parteichef kündigte daraufhin an, unmittelbar nach der Sondierungsphase über eine Jamaika-Koalition in Berlin einen Plan für die Personalfragen in der CSU vorlegen zu wollen. Die Sondierungen sollen nächsten Donnerstag enden.

Dem "RTL/n-tv-Trendbarometer" zufolge sind 57 Prozent aller Bayern weniger oder gar nicht zufrieden mit der Arbeit Seehofers als Ministerpräsident, 40 Prozent sind zufrieden. Die Anhänger der CSU allerdings sind mit 76 Prozent mehrheitlich mit Seehofers Arbeit zufrieden.

Demnach halten 35 Prozent der Bayern den Landesminister Markus Söder für den am besten geeigneten Nachfolger Seehofers im Amt des Ministerpräsidenten. Auch unter den CSU-Anhängern genießt Söder mit 47 Prozent große Zustimmung.