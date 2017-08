70-jährige Wienerin starb bei Ausflug in die Kärntner Berge

Eine 70 Jahre alte Urlauberin aus Wien ist am Dienstag bei einem Ausflug auf die Großglockner Hochalpenstraße in Heiligenblut im Bezirk Spittal/Drau gestorben. Der Frau wurde nach Angaben der Polizei in etwa 2.000 Meter Seehöhe schwindlig, anschließend brach sie zusammen. Reanimationsmaßnahmen blieben letztlich ohne Erfolg.

Die Frau war mit ihrer Familie im Auto in Richtung Kaiser-Franz-Josefs-Höhe unterwegs. Sie erklärte, sie wolle nicht bis ganz oben mitfahren, deswegen wurde beschlossen, bei einem Gasthaus Rast zu machen. Am Weg vom Parkplatz zum Lokal klagte die Frau plötzlich über Schwindel. Nach einem Kollaps hatte sie keine Vitalfunktionen mehr. Ihr Mann und einige Helfer begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und alarmierten die Rettung. Nach etwa einer Stunde schafften es Notarzt und Sanitäter, die Frau zu stabilisieren. Sie wurde in den Rettungshubschrauber gebracht. Während des Fluges ins Bezirkskrankenhaus Lienz starb sie jedoch.