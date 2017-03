68-Jährige in Korneuburg von Müllwagen überrollt und schwer verletzt

Eine 68-Jährige ist am Donnerstag in Korneuburg von einem Müllwagen überrollt worden. Der Lenker (43) dürfte die Frau nach Angaben der Landespolizeidirektion übersehen haben, als sie kurz vor 10.00 Uhr Abfall in den Lkw warf. Die schwer verletzte Korneuburgerin wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" ins SMZ Ost nach Wien geflogen.