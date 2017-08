Zu einem tödlichen Badeunfall ist es am Donnerstag zu Mittag in Obertrum (Flachgau) gekommen. Ein 64-jähriger Flachgauer, der mit seiner Frau in Ufernähe im Wasser stand, sank plötzlich zusammen und ging unter. Ersthelfer fanden den Pensionisten nach wenigen Minuten rund zehn Meter vom Ufer entfernt in zwei Meter Tiefe. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Der tragische Vorfall ereignete sich kurz nach 13.00 Uhr bei einer Bootsanlegestelle nahe des Strandbades Obertrum. Andere Badende hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Mitglieder des Roten Kreuzes, der Wasserrettung Obertrum und Seeham sowie die Besatzung des Rettungshubschraubers C6 versuchten den Einheimischen wiederzubeleben, was allerdings nicht mehr gelang.