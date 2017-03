Ein 63-Jähriger ist von einem Nachbarn aus seiner brennenden Wohnung Montagnachmittag in Lenzing im Bezirk Vöcklabruck gerettet worden. Er war beim Zigarettenrauchen eingeschlafen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Dienstag.

Aufmerksamen Passanten fiel auf, dass aus einem Fenster im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in Lenzing starker Rauch quoll. Sie alarmierten die Feuerwehr. Ein 31-jähriger Nachbar wollte nicht mehr bis zu deren Eintreffen warten, weil er befürchtete, dass sich noch jemand in der betroffenen Wohnung befindet. Er trat die Eingangstür ein und fand den 63-jährigen Bewohner. Er war mit einer glühenden Zigarette auf einem Sessel im Wohnzimmer eingeschlafen, der dabei in Brand geriet. Der Nachbar zog gemeinsam mit den Feuerwehrleuten den Senior ins Freie. Die Flammen wurden rasch gelöscht. Die Helfer vom Roten Kreuz versorgten den leicht verletzten Geretteten am Einsatzort.