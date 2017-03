Ein 62-Jähriger ist am Samstag bei Holzschlägerungsarbeiten in einem Wald in Hardegg (Bezirk Hollabrunn) ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Horn dürfte nach Polizeiangaben von Montag einen Baum mit einer Motorsäge gefällt haben. Beim Umstürzen streifte der Stamm einen nebenstehenden Baum, woraufhin von diesem ein Ast abbrach, den 62-Jährigen am Kopf traf und tödlich verletzte.