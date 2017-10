55. Viennale - Hans Hurchs "Falter"-Texte als Buch präsentiert

Gut besucht war das Viennale-Festivalzentrum in der Kunsthalle Wien am Sonntagabend bei einer Buchpräsentation, in der noch einmal der überraschend gestorbene Festivaldirektor Hans Hurch im Mittelpunkt stand. Ohne den durch einen Bandscheibenvorfall außer Gefecht gesetzten Mitherausgeber Christian Reder lasen Armin Thurnher und Claus Philipp einige der im "Falter" erschienenen Texte Hurchs.

"Vom Widerschein des Kinos" ist die Sammlung betitelt, die ausgewählte Interviews und Besprechungen Hurchs aus der Zeit von 1978 bis 1991 bietet - darunter Gespräche mit Harun Farocki, Jean Eustache, Jim Jarmusch und natürlich den Fixsternen im Hurch'schen Universum, Danièle Huillet und Jean-Marie Straub. "Es war keine leichte Aufgabe, ihn zu bewegen, über Film zu schreiben. Aber es war klar, dass er es konnte", erinnerte sich "Falter"-Herausgeber Thurnher. Auch nicht einfach sei es allerdings gewesen, der Idee von Claus Philipp zu folgen und Hurchs Beiträge von einst in einem Sammelband herauszugeben: "Diese Texte sind nämlich vor dem digitalen Zeitalter entstanden."

"Dies ist das erste Mal, dass ich versuche, über einen Film zu schreiben, und ich weiß eigentlich nicht so recht, wie ich das machen soll", war der Satz, mit dem 1978 - in einer Kritik des Films "Fluchtweg nach Marseille" von Ingemo Engström und Gerhard Theuring - Hurchs Karriere als "Falter"-Filmmitarbeiter begann. Es sei jedoch nicht der erste Text, der vom späteren Viennale-Chef in der Stadtzeitung erschienen sei, dieser habe nämlich dem AKW Zwentendorf gegolten, erzählte Thurnher, der zu dem Buch auch ein eigenes, im September verfasstes Gedicht beigesteuert hat.

"Honigherz" heißt Thurnhers "Elegie auf Hans Hurch", und ihre erste Strophe geht so: "Als wir uns kennenlernten, stelltest du unverschämte Fragen. / Schriftlich wollte wenig aus dir heraus. / Du schriebst mit der Hand. Du brauchtest lange. / Manchmal wurde nichts draus. / Später strittest du ab, viel geschrieben zu haben. / Das war nicht wahr. Offenbar".

(S E R V I C E - Hans Hurch: "Vom Widerschein des Kinos. Texte aus dem Falter von 1978 bis 1991", hrsg. von Claus Philipp, Christian Reder und Armin Thurnher, Falter Verlag, 248 Seiten, 22,90 Euro; www.viennale.at)