Ein 53-Jähriger ist am Mittwoch am Großvenediger in Osttirol in eine Gletscherspalte gestürzt. Der Mann war gemeinsam mit einer 50-Jährigen unterwegs, als auf rund 3.200 Metern Höhe die Schneedecke unter ihm brach, teilte die Polizei mit. Der 53-Jährige wurde per Hubschrauber mit einer leichten Unterkühlung, sonst aber unverletzt geborgen.

Die beiden Bergsteiger wollten von der Neuen Pragerhütte aus auf dem Normalanstieg über das Schlatenkees auf den Großvenediger aufsteigen, als der 53-Jährige gegen 10.00 Uhr die Gletscherspalte überqueren wollte und dabei einbrach. Er stürzte rund sechs Meter ab und kam schließlich auf einer Schneebrücke zu liegen. Da die 50-Jährige den Verunfallten nicht bergen konnte und er auch selbst nicht in der Lage war sich zu befreien, verständigte die Frau den Hüttenwirt der Neuen Pragerhütte. Dieser alarmierte daraufhin die Rettungskräfte.