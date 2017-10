53-jähriger stürzte bei Blockhausbau im Mühlviertel in den Tod

Ein 53-Jähriger ist am Mittwoch beim Bau eines Blockhauses in Schwarzenberg im Mühlviertel in den Tod gestürzt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Er rutschte aus als er auf einem Firstbaum eine Krankette aushängen wollte und fiel rund 5,5 Meter tief auf den Betonboden. Dabei erlitt er so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

News wird 25! Jetzt Jubiläumsangebot bestellen: 25 Ausgaben um nur € 25,- Hier bestellen ▶