Ein 53 Jahre alter Skitourengeher ist am Donnerstag in Mallnitz (Bezirk Spittal) von einer Lawine verschüttet und getötet worden. Laut Polizei war der sehr gut ausgerüstete Einheimische, der alleine unterwegs war, sehr erfahren. Gegen 11.00 Uhr fuhr er unterhalb der Jamnighütte in einen 30 bis 35 Grad steilen Hang ein und löste vermutlich selbst das Schneebrett aus, das ihn 1,5 Meter tief begrub.

Es war ihm nicht mehr gelungen, den Airbag seines Rucksacks auszulösen. Eine Stunde später fuhr ein 49-jähriger Tourengeher an der Stelle vorbei und sah den frischen Lawinenkegel. Er aktivierte sein Verschütteten-Suchgerät und empfing das Signal des 53-Jährigen. Er alarmierte die Einsatzkräfte und suchte selbst nach dem Verschütteten. Bis zum Eintreffen der Retter hatte er den 53-Jährigen ausgegraben. Trotz Reanimation durch den Ersthelfer und den Notarzt kam für diesen jedoch jede Hilfe zu spät.