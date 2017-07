Im US-Staat Kalifornien kommt die Feuerwehr kaum gegen die schweren Waldbrände an. 5.000 Feuerwehrleute waren am Sonntag im Einsatz gegen insgesamt 14 Feuer. Hunderte Menschen wurden in Sicherheit gebracht, tausende Hektar Land sind bereits den Flammen zum Opfer gefallen.

Das größte Feuer loderte im Bezirk San Luis Obispo. Nach Angaben der Feuerwehr hat es schon eine Fläche von fast 10.000 Hektar zerstört und war bis Sonntag erst zu einem Zehntel eingedämmt. Das "Whittier-Feuer" im südlichen Bezirk Santa Barbara vernichtete eine Fläche von rund 3.200 Hektar.

Das "Wall-Feuer" im Bezirk Butte im Norden Kaliforniens zerstörte bereits knapp 1.800 Hektar Land und war laut Feuerwehr erst zu etwa 20 Prozent eingedämmt. Zehn Gebäude brannten ab, weitere Häuser waren von den Flammen bedroht. Evakuierungen seien im Gange, erklärte die Feuerwehr. Berichten zufolge wurden in dem Bezirk vier Menschen verletzt.

Die Brände waren am Wochenende ausgebrochen und wurden von heißen, trockenen Winden angefacht. Fast der gesamte Süden Kaliforniens ächzt derzeit unter Rekordtemperaturen. In Los Angeles war es zuletzt 1954 so heiß wie am Samstag. Im Vorort Woodland Hills wurden 42,8 Grad gemessen - damit wurde ein Rekord von 2006 gebrochen.