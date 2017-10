Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen in Vösendorf (Bezirk Mödling) 47 unter Drogeneinfluss stehende Lenker erwischt. In Wiener Neustadt wurden bei einer Schwerpunktaktion drei mutmaßliche Suchtgifthändler und ein Abnehmer ausgeforscht. Zwei Verdächtige, ein 21-Jähriger und ein 27-Jähriger, wurden in die Justizanstalt eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit.

Bei den Schwerpunktkontrollen gegen das Lenken von Kfz unter Einfluss von Alkohol oder Suchtgift am Samstag von 11.00 bis 23.00 Uhr in Vösendorf wurden 45 Führerscheine abgenommen und mehrere Sicherheitsleistungen kassiert. Zudem wurden die betroffenen Lenker der Bezirkshauptmannschaft Mödling angezeigt. 71 Personen werden der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen Drogenbesitzes angezeigt, hieß es in der Aussendung.

Bei Kontrollen zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität am Freitagnachmittag und -abend in Wiener Neustadt wurde ein 21-Jähriger beim Drogendealen am Bahnhofplatz auf frischer Tat ertappt. Der Grazer leistete laut Aussendung bei der Personenkontrolle heftigen Widerstand. Eine Polizistin und ein Polizist wurden dabei leicht verletzt. Der Verdächtige wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert.

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt wurde mit rund 100 Gramm Cannabiskraut angehalten und ebenfalls inhaftiert. Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unter Drogenhandel-Verdacht wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zudem wurde ein mutmaßlicher Suchtmittelabnehmer ausgeforscht und angehalten. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Baden wurde ebenfalls angezeigt. Insgesamt wurden 600 Euro Bargeld, fünf Mobiltelefone und rund 120 Gramm Cannabiskraut sichergestellt, zog die Polizei Bilanz. Für die Schutzzone im Stadtpark wurden zwei Betretungsverbote ausgesprochen.