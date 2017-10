Bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neustadt sind am späten Donnerstagabend 43 Personen, darunter vier Kleinkinder, in Sicherheit gebracht worden. Der Balkon einer Wohnung im dritten Stock stand in Vollbrand. Die Flammen konnten laut FF rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner wurden in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes versorgt und konnten nach Einsatzende zum Haus zurückkehren.

© APA/PRESSETEAM FF WIENER NEUSTADT

Die Helfer wurden per Notruf zum Gebäude in der Salzermühlgasse alarmiert. Polizei und Feuerwehr brachten die Bewohner in Sicherheit, ein Atemschutztrupp suchte in den Stockwerken über dem Brandherd nach weiteren Personen, berichtete die FF Wiener Neustadt.

Da die Flammen drohten, sich über die Fassade auszubreiten, wurde diese geöffnet. Bei den Arbeiten wurden eine Drehleiter und eine Hubrettungsbühne eingesetzt. Nach etwa einer Stunde konnte "Brand aus" gegeben. Kurz nach Mitternacht konnten die 39 FF-Mitglieder mit elf Fahrzeugen wieder einrücken. "Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die darüber liegenden Wohneinheiten verhindert werden", sagte Einsatzleiter Josef Bugnar.