42,4 Prozent des Plastikmülls 2016 in EU recycelt

In der EU sind im Jahr 2016 42,4 Prozent des Plastikmülls recycelt worden, 2005 waren es erst 24,0 Prozent. In allen EU-Staaten nahm die Recyclingquote gegenüber 2005 zu, nur in Estland ging sie um 0,9 Prozentpunkte zurück, wie Eurostat am Donnerstag bekanntgab. In Österreich wurden in dem Berichtsjahr 33,6 Prozent des Plastikmülls wiederverwertet, 2005 waren es 32,9 Prozent.

In acht EU-Staaten wurde sogar mehr als die Hälfte des Plastikmülls recycelt. Den höchsten Recyclinganteil erzielte Litauen (74 Prozent), gefolgt von Zypern (64 Prozent), Slowenien (62 Prozent), Tschechien (59 Prozent), Bulgarien (53 Prozent), der Slowakei und den Niederlanden (beide 52 Prozent) sowie Schweden (51 Prozent). Am geringsten fiel die Recyclingquote von Plastikmüll in Luxemburg (33 Prozent), Ungarn und Irland (beide 31 Prozent), Malta (29 Prozent), Frankreich (26 Prozent) sowie Finnland und Estland (beide 25 Prozent) aus.