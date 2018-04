Ein 42 Jahre alter Kärntner ist am Montag in einer Wohnung in Wolfsberg an einem Mix verschiedener Drogen gestorben. Das ergab die Obduktion, teilte die Polizei am Freitag mit. Er hatte den ganzen Tag über Bier und Joints mit dem 23-jährigen Wohnungsinhaber konsumiert. Als dieser am Abend nach einer Stunde auswärts zurückkehrte, fand er den 42-Jährigen in bedenklichem Zustand.

Der 23-Jährige verständigte die Rettung. Trotz der Reanimationsversuche durch den Notarzt starb der Mann noch in der Wohnung. Die Obduktion ergab eine Intoxikation durch Einnahme verschiedener Suchtgifte. Das Landeskriminalamt führt weitere Ermittlungen zu dem Fall.