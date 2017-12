Eine Frau hat am Freitag in einem Geschäft in der Gottschalkgasse in Wien-Simmering randaliert und sich auch von der Polizei nicht beruhigen lassen. Eine Zeugin hatte die Beamten verständigt, die die 39-Jährige schließlich festnahmen. Der Grund für den Wutanfall ist laut Polizeisprecherin Irina Steirer nicht bekannt.

Die Kongolesin widersetzte sich auch der Festnahme. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt.