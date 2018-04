37-Jähriger tot in Klagenfurter Wohnung gefunden

Ein 37-jähriger Mann ist am Wochenende tot in einer Wohnung in Klagenfurt aufgefunden worden.

Die Polizei bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". Laut Polizei besteht der Verdacht, dass Drogen die Todesursache gewesen sein könnten. Eine Obduktion wurde angeordnet, ein Ergebnis stand vorerst aber noch aus.