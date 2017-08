Ein 37-jähriger Mann ist in der Nacht auf Freitag in Wolfurt (Bezirk Bregenz) mit einem Messer auf seine von ihm getrennt lebende Frau losgegangen. Er umklammerte sie im Halsbereich und versetzte ihr mehrere Messerstiche in den Oberkörper, teilte die Polizei mit. Nach kurzer Flucht wurde der Mann festgenommen. Die ebenfalls 37-jährige Frau wurde operiert und befand sich nicht in Lebensgefahr.

Der Verdächtige machte den Ermittlern gegenüber keine Angaben, erklärte Norbert Schwendinger vom Landeskriminalamt Vorarlberg am Freitagnachmittag auf APA-Anfrage. So blieb zunächst auch das Motiv für die Tat unklar. Laut Schwendinger dürfte es aber in der Beziehung des Paares zu suchen sein. Die Frau wollte sich scheiden lassen, der 37-Jährige, der nach Angaben des Ermittlers Migrationshintergrund hat, versuchte hingegen eine endgültige Trennung zu vermeiden.

In der Nacht auf Freitag lauerte er seiner Frau in der Nähe ihrer Wohnung in Wolfurt auf. Als sie gegen 1.30 Uhr auf dem Vorplatz ihrer Wohnung eintraf und aus ihrem Auto ausstieg, näherte sich ihr der 37-Jährige und ging ohne Vorwarnung auf sie los. Weil eine Zeugin - die auch die Einsatzkräfte verständigte - um Hilfe rief, ließ der Mann von seinem Opfer ab und ergriff die Flucht. Die 37-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie umgehend operiert wurde. Es gehe ihr den Umständen entsprechend, sagte Schwendinger: "Sie hat großes Glück gehabt".

Das Einsatzkommando Cobra nahm den Mann gegen 3.00 Uhr in seiner Wohnung in Lochau (Bez. Bregenz) fest. Für Schwendinger ließ der Tathergang auf einen Mordversuch schließen. Dementsprechend wurden auch die Ermittlungen in diese Richtung geführt. Es sollte noch am Freitag über die Verhängung einer Untersuchungshaft entschieden werden.