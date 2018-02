37 im Burgenland gerettete Hundewelpen suchen neues Zuhause

Vor knapp einem Monat haben Polizisten auf der Nordostautobahn (A6) bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) einen illegalen Transport mit 46 Hundewelpen gestoppt. 37 der 46 Vierbeiner überlebten und suchen nun nach ihrer Zeit in Quarantäne im Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt ein neues Zuhause, teilte die zuständige Landesrätin Verena Dunst (SPÖ) heute, Samstag, in einer Aussendung mit.

Bei den zu vergebenen Hundewelpen handelt es sich um French Bulldogs, Möpse, Cavalier King Charles Spaniel, einen Pudel sowie einen Boston Terrier Mischling. Das Vergabeverfahren startet mit den Möpsen ab Montag. Informationen dazu sind ab sofort auf www.sonnentiere.at abrufbar. Fotos der Vierbeiner werden am Sonntagnachmittag online gestellt.

Sechs Zwergspitze sowie drei Chihuahuas konnten aufgrund akuter Parvovirose-Erkrankungen trotz intensiver Bemühungen nicht gerettet werden, hieß es auf der Homepage des Tierschutzhauses. Bei den Tieren handelte es sich um die Jüngsten und Schwächsten der Welpen.