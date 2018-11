31-Jähriger traktierte Ex-Frau im Weinviertel: U-Haft verhängt

Gegen einen 31-Jährigen, der am Montagabend seine 33-jährige Ex-Frau in Pulkau (Bezirk Hollabrunn) mit Tritten traktiert sowie mit dem Umbringen bedroht haben soll, ist am Dienstag die Untersuchungshaft verhängt worden. Befristet ist diese bis 11. Dezember, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg am Mittwoch auf Anfrage mit.

Ermittelt wird wegen versuchten Mordes. Darüber, wie sich der Verdächtige bei der Einvernahme verantwortete, gab es seitens der Staatsanwaltschaft keine Angaben.