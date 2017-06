Ein Polizist ist in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg bei einem Einsatz von einem 31-Jährigen attackiert und verletzt worden. Er und ein 37-Jähriger hatten am Bahnhofsvorplatz aufeinander eingeschlagen. Als die Polizei dazwischen ging und den Sachverhalt klären wollte, ging der Mann auf einen der Beamten los. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Die Exekutive konnte ihn überwältigen. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert und angezeigt.