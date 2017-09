Am 28. September 1987 knallte um 21.50 Uhr in ORF 2 der erste Signation-Sektkorken und das mittlerweile legendäre Logo-Auge warf die ersten "Seitenblicke" auf Österreichs Society. Auch 30 Jahre später zählt das TV-Gesellschaftsmagazin mit zu den Lieblingssendungen der Österreicherinnen und Österreicher.

Am Montag, dem 18. September, wurde das Jubiläum mit einem Fest in den Studios der Interspot Film gefeiert. Neben ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Programmdirektorin Kathrin Zechner, den Gastgebern und Produzenten Nils, Niki, Rudolf und Inge Klingohr, ORF-TV-Unterhaltungschef Edgar Böhm und ORF-Redaktionsleiter Alexander Hofer sowie der ehemaligen ORF-Generaldirektorin Monika Lindner und dem ehemaligen ORF-Generalintendanten Gerhard Zeiler waren auch zahlreiche "Seitenblicke"-Prominente anwesend.

© ORF/Hubert Mican Niki Klingohr, Rudolf Klingohr, Inge Klingohr, Alexander Hofer und Nils Klingohr

"Das Besondere an den 'Seitenblicken' und ihr Erfolgsrezept ist für mich ihr ausgewogener Themenmix, der vom Charity-Event über Premieren bis hin zur Hochkultur aus ganz Österreich reicht. Für mich sind sie ein wichtiger Kulturvermittler, der mit seinen kurzweiligen Beiträgen regelmäßig mehr als 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auch zeigt, wie vielfältig unser Land und seine Kreativen sind. Ich gratuliere zu 30 erfolgreichen Jahren und danke allen voran der Familie Klingohr sowie den Gestaltern und Sendungsmachern dafür, dass sie so pfleglich mit diesem Programmschatz umgehen und auch nach drei Jahrzehnten jeden Abend mit Leidenschaft und Energie für unser Publikum bei den interessantesten Events mit dabei sind", meint Alexander Wrabetz.

© ORF/Hubert Mican Alexander Wrabetz mit Sandra und Niki Klingohr

In ORF 2 wird das Jubiläum am 4. Oktober um 21.05 Uhr mit der Spezialsendung "In guter Gesellschaft – 30 Jahre Seitenblicke" begangen.

Die Top 10 "Seitenblicke"-Promis

© Video: Wochit