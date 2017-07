Nach der Übernahme der schwedischen Tele2 durch die chinesische Hutchison ("3") in Österreich wird die Marke Tele2 aus dem Markt gezogen", so "3"-Chef Jan Trionow heute vor Journalisten. Die Mobilfunkkunden der Tele2 behalten aber ihre Nummern und Tarife. Vorerst werden diese Kunden auch weiterhin über das Netz von T-Mobile Austria telefonieren.

Wie es mit dem Management der Tele2 weiter geht, ist noch offen, ebenso wie viele Mitarbeiter bei der Übernahme ihren Job verlieren werden. Man habe jedenfalls viele Optionen im Unternehmen, beruhigte Trionow. Er stellte aber auch klar, dass es in manchen Bereichen Überschneidungen geben werde, die man berücksichtigen müsse. Offen ist auch noch, wer nach der Heirat zu wem zieht. "Wir sind aber nicht weit voneinander entfernt", so Trionow in Anspielung auf die beiden Headquarters in Wien Floridsdorf ("3") und Donaustadt (Tele2).