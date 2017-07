2.678 "Mehrlingsgeborene" 2016 in Österreich

2.678 von 87.056 Lebendgeborenen sind 2016 in Österreich als sogenannte "Mehrlingsgeborene" zur Welt gekommen. Das gab die Statistik Austria am Freitag bekannt.

Laut den Daten wog ein Neugeborenes durchschnittlich 3.314 Gramm und war 50,5 Zentimeter groß. "Mehrlinge" sind deutlich leichter: Ein Zwilling brachte durchschnittlich 2.326 Gramm auf die Waage, ein Drilling 1.484 Gramm und ein Vierlingsgeborener 543 Gramm.

Die Zahl der "Mehrlingsgeborenen" ist in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen. 1986 waren es 1.615, zehn Jahre danach 2.108, im Jahr 2006 kamen 2.610 Babys als "Mehrlinge" zur Welt.

Knapp zwei Drittel aller Lebendgeborenen wurden spontan geboren, bei 14,2 Prozent war ein Notkaiserschnitt erforderlich, bei weiteren 15,3 Prozent war der Kaiserschnitt geplant. Bei dieser Art der Geburt gibt es regional beträchtliche Unterschiede. Am seltensten wurden 2016 in Salzburg (23 Prozent), Vorarlberg (25,2 Prozent) und Oberösterreich (26,1 Prozent) Kaiserschnitte durchgeführt. Dagegen kam im Burgenland, in Kärnten und in der Steiermark jedes dritte Lebendgeborene auf diese Weise zur Welt.

Seit Beginn der Erhebung dieses Merkmals im Jahr 1995 sei die Kaiserschnittrate ausgehend von 12,4 Prozent kontinuierlich angestiegen, berichtete die Statistik Austria. 2006 kam bereits jedes vierte Lebendgeborene mit Kaiserschnitt zur Welt. Ab dem Berichtsjahr 2014 lag die Kaiserschnittrate konstant bei knapp unter 30 Prozent.