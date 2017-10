26-Jähriger auf A22 im Bezirk Korneuburg verprügelt

Ein 26-Jähriger ist auf der A22 (Donauufer Autobahn) bei Stockerau (Bezirk Korneuburg) verprügelt worden. Die Polizei hat am Dienstag ein Phantombild des Täters veröffentlicht. Der Unbekannte soll den Wiener zum Stehenbleiben auf dem Pannenstreifen genötigt, ihm ins Gesicht geschlagen und in den Bauch getreten haben. Der Täter und sein Beifahrer sollen das Opfer verletzt zurückgelassen haben.

Der Unbekannte war am 11. Oktober gegen 6.00 Uhr mit einem Beifahrer in einem dunkelblau lackierten Opel Vectra auf der A22 Richtung St. Pölten unterwegs. Nach einem Überholmanöver brachten sie den 26-jährigen Lenker der Aussendung zufolge dazu, anzuhalten. Danach soll der unbekannte Fahrer dem Mann laut Polizei mehrere Schläge ins Gesicht versetzt, ihn in den Unterarm sowie in das Handgelenk gebissen und ihm, während er am Boden lag, mit den Füßen in den Bauch getreten haben. Dann machte sich das Duo aus dem Staub. Der 26-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung, er wurde leicht verletzt.

Bei dem gesuchten Lenker handelt es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten, rund 1,68 Meter großen Mann. Er soll einen schwarzen Vollbart haben und eine graue Jogginghose und ein weißes T-Shirt getragen haben. Der Beifahrer ist laut Personenbeschreibung 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat braune kurze Haare und keinen Bart. Er war mit einer dunklen dünnen Stoffjacke, blauen Jeans und einem hellen T-Shirt bekleidet. Beide Männer haben dunklen Teint und eine normale Statur. Sachdienliche Hinweise werden an die Autobahnpolizeiinspektion Stockerau - AGM (Tel. 059133-3252) oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.