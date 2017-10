JUBELPREISE GEWINNEN!

Wir feiern 25 Jahre News und belohnen Sie mit tollen Preisen im Gesamtwert von 25.000 Euro! Zur Teilnahme müssen Sie einfach eine SMS mit dem Code des gewünschten Preises an 0900 700 544* schicken.

THEMEN:

© Werk

Gewinnen Sie eine Balkonkabine für 2 mit Premium Alles inklusive** – 1x

Sie starten die Reise in Triest und übernachten in einer Balkonkabine. Der Kompass zeigt nach Süden, wenn das zweite Mitglied der Mein Schiff Flotte in See sticht. Sie fahren entlang der Adriaküste in Richtung der griechischen Insel Korfu und von dort nach Argostoli, Zadar und Ravenna, bevor Ihre Reise wieder in Triest endet. Freuen Sie sich auf das unvergleichliche Gefühl, Urlaub an Bord eines der Wohlfühlschiffe von TUI Cruises zu machen.

Reisetermin: 10.06. – 17.06.2018 (7 Nächte)

Reiseverlauf: Triest – Seetag – Korfu Stadt (Korfu) – Argostóli (Kefalonia) – Seetag – Zadar – Ravenna – Triest

Code: TUI

www.tuicruises.com

iSi Sodamaker Classic – 3x

Zum 150-jährigen Familienjubiläum der Eigentümer verlost iSi 3 Sodamaker Classic. Die elegante Flasche im Vintage-Stil ist DER Hingucker auf jedem Tisch – für erfrischend prickelndes Sodawasser zum Aufspritzen von Cocktails.

Code: ISI

www.isi.com

© Werk

Hotel Guglwald

Ausgezeichnete Kulina¬rik, vielfältige Wellness-und Entspannungsmög¬lichkeiten, traumhaft gemütliche Zimmer. Das ist es, was die Gäste am Viersterne-Superior Wellnesshotel Guglwald so schätzen. Gewinnen Sie ein romantisches Wochenende für zwei Personen in den neuen Landhaussuiten.

Code: GUGLWALD

www.guglwald.at

© Werk

Grey Goose- Pakete – 2x

Grey Goose Vodka mit französischer Herkunft – der zu Recht den Titel „World’s Best Tasting Vodka“ trägt – garantiert höchste Qualität. Gewinnen Sie eine Flasche Grey Goose Vodka inkl. Kühler und stylischem Kissen.

Code: GREYGOOSE

www.bacardi-martini.at

© Werk

Fissler Pfannen – 3x

Die Pfanne °SensoRed® verfügt über eine thermo-sensitive Antihaftversiegelung, die durch Farbänderung in der gesamten Pfanneninnenfläche die ideale Brattemperatur anzeigt.

Code: FISSLER

www.fissler.at

© Werk

INJOY – International Sports- & Wellnessclubs – 100x

Gewinnen Sie 100 x 1 Monat Fitness in einem INJOY Club Ihrer Wahl im Wert von je € 100. Ihr Partner für ganzheitliches Fitnesstraining.

Code: Injoy

www.injoy.at

© Werk

Hinteregger Hotels - 1x

Sanfte Winteridylle, Glühwein und der Blick auf die verschneite Bergwelt. Lassen Sie sich von der einmaligen Advent-Atmosphäre am Katschberg verzaubern! Genießen Sie die vorweihnachtliche Stimmung bei einer Pferdekutschenfahrt und entspannen Sie in unserer Wellnessoase zwischen 1.000 & 1.500 m² und gewinnen 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Wohlfühlpension.

Code: HINTEREGGER

www.hinteregger-hotels.com

© Werk

aDLERS Hotel – 1x

Das Design Hotel mit Blick auf die Bergwelt ist Innsbrucks Hotel- und Gastronomie-Highlight. Einzigartig ist das Panorama aus allen Zimmern, der Wellnessbereich, sowie das Restaurant und die Bar. Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inkl. Frühstück.

Code: ADLERS

www.deradler.com

© Werk

BRAUN Series 9 oder BRAUN Silk-Épil 9 SkinSpa– jeweils 1x

Braun Series 9

Für den perfekten Start in den Tag vereint der neue Braun Series 9 verstärkte Leistung und maximalen Hautkomfort. Der beste Rasierer von Braun sorgt mit fünf Rasierelementen und seinem titannitridbeschichteten Trimmelement für die effizienteste und angenehmste Rasur von Braun.

Code: SERIES9

www.braun.de

Braun Silk-Épil 9 SkinSpa

Der Silk-Épil 9 SkinSpa von Braun bringt Spa-Gefühl in die eigenen vier Wände. Der Epilierer erfasst bereits kürzeste Härchen und sorgt so für bis zu vier Wochen seidig glatte Haut. Massagerollen stimulieren die Haut und reduzieren so das Zupfempfinden, während die Bürstenaufsätze peelen und verfeinern. Der neue Massageaufsatz stimuliert die Blutzirkulation und strafft und vitalisiert so das Hautbild. Dank Wet & Dry-Technologie ist das Epilieren auch entspannt in der Badewanne oder unter der Dusche möglich.

Code: SILKEPIL

www.braun.de

© Werk

Werzer’s Hotel 1x

Gönnen Sie sich eine herbstliche Auszeit und gewinnen Sie einen unbeschwerten Wellness-Urlaub in einer exklusiven Suite im Werzer´s Hotel Resort Pörtschach ****S direkt am Wörthersee.

Code: WERZERS

www.resort.werzers.at

© Werk

L‘OR Kaffee-Vorrat - 3x

Jede Tasse L’OR Kaffee entfacht einen Augenblick intensiven Genus¬ses. Lassen Sie sich verzaubern von der Intensität seines ausgewogenen und feinen Geschmacks.

Code: LOR

www.jacobsdouweegberts.com

© Werk

Bieradventkalender 1x

Kalea Bieradventkalender mit 24 österreichischen Bierspezialitäten gewinnen. Was für die einen eine Zeit des Stresses oder der Ungeduld ist, ist für die anderen eine Zeit der „Biersinnlichkeit“ und des Genusses.

Code: KALEA

www.kalea.at

© Werk

REDUCE HOTEL VITAL*** SUPERIOR BAD Tatzmannsdorf – 1x

Es erwartet Sie herrliches Thermenvergnügen in der hoteleigenen Thermen-, Sauna- und Sinneswelt. Gewinnen SIe ein Wochenende für 2 Personen.

Code: REDUCE

www.reduce.at

© Werk

Jahresvorrat Lavazza-Kaffeegenuss – 1x

Genießen Sie original italienischen Espresso auf Knopfdruck: Trendige Lava¬zza Kapseln in 5 Sorten – von samtig-intensiv bis fruchtig-blumig – zaubern italienisches Temperament & vollendetes Aroma in die Glasespresso- oder Cappuccino-Tassen – ein Must-Have für alle Kaffeeliebhaber!

Code: LAVAZZA

www.lavazza.at

© Werk

Melitta® Vollautomat – 1x

Melitta® Caffeo® Varianza® CSP Kaffeevollautomat: Gewinnen Sie den Testsieger! Mit dem One- Touch Kaffeevollautomat bietet Melitta® eine echte Innovation. Das exklusive Einzelportionierungssys-tem My Bean Select® ermöglicht erstmals und jederzeit, Tasse für Tasse, die freie Wahl aus der ganzen Bandbreite von Kaffeebohnen - und bietet damit eine grenzenlose Geschmacksvielfalt.

Code: MELITTA

www.melitta.at

© Werk

Mautner Markhof Geschenkkorb - 3x

Feinste Essig-, Senf- und Feinkostspezialitäten sowie fruchtig-erfrischende Sirupsorten sorgen für wahre Gaumenfreude. Denn ohne Mautner schmeckt’s nach nix. Gewinnen Sie einen von 3 Geschenkkörben gefüllt mit einer Auswahl an Mautner Markhof Produkten. Mautner Markhof wünscht einen guten Appetit!

Code: MAUTNER

www.mautner.at

News Jahresabo + Digitalvignette – 3x

News unterhält 375.000 Leserinnen und Leser niveauvoll das ganze Wochenende lang und schickt sie gut informiert in die nächste Woche. Jeden Freitag alle Themen, über die Österreich sprechen sollte.

Code: NEWS

www.news.at

© Werk

Schlosspark Mauerbach – 2x

Wenn sich die Blätter färben, und der Herbst einkehrt, beginnt die schönste Zeit für alle, die einen Kurzurlaub verbringen wollen. Ge¬winnen Sie einen von 2 Gutscheinen für jeweils 2 Übernachtungen (inkl. HP an 1 Abend).

Code: MAUERBACH

www.schlosspark-mauerbach.at

© Werk

Mautner’s Specialitäten Box – 3x

Wir verlosen 3 Premium Essig- und Senfspezialitäten Boxen. Die Mautner’s Specialitäten Box enthält einen angenehm-süßen, fein sämigen Apfel-Balsam Essig mit echtem Blütenhonig, einen Zwetschken-Balsam Essig aus heimischen, spätreifen Zwetschken, einen dezent fruchtig-süßen Bio Orangensenf sowie einen Bio Feigensenf, der mit seiner herben Nuance vielseitig einsetzbar ist.

Code: SPECIALITÄTEN

www.wienerrezeptkultur.at

© Werk

PURADIES Hotel & Chalet - 2x

Entspannen steht im Mittelpunkt eines Aufenthaltes im PURADIES Hotel & Chalets. Auf 4 Sterne Niveau bietet es eine Rückzugsoase für Körper, Geist & Seele. Gewinnen Sie einen Gutschein für 2 Übernachtungen.

Code: PURADIES

www.puradies.com

© Werk

Urban Massage – 8x

Gewinnen Sie eine mobile Massage, die Sie via App bequem nachhause oder ins Büro bestellen. Der geprüfte Wunsch-Masseur ist Mo-So 8-24 Uhr mit Massagetisch und Ölen in Wien vor Ort.

Code: URBAN

www.urbanmassage.com

© Werk

VILA VITA Pannonia – 1x

Machen Sie mit und gewinnen Sie ein kulinarisches Herbst-Highlight zum Martiniloben am Neusiedlersee. 2 ÜN im Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet, 1 x Abendessen, inkl. Ganslmenü. Reisezeit: 10.-12.11.2017.

Code: VILAVITA

www.vilavitapannonia.at

© Werk

Nespresso Maschine

Nespresso Lattissima One Kaffee¬maschine inkl. einem Tassenset und ein Nespresso Kaffeegenusspaket gewinnen. Ob Sie einen cremigen Cappuccino am Morgen bevorzugen oder einen Espresso pur genießen wollen, die neue Lattissima One lässt keine Wünsche offen. Für Ihren Lieblingskaffee drücken Sie lediglich einen Knopf und umgehend schäumt die Maschine die Milch, direkt in die Tasse.

Code: NESPRESSO

www.nespresso.com

© Werk

Segafredo Zanetti Caffè Jahresbedarf

Großer Geschmack mit verführe¬rischer crema, samtig-mild und aromatisch kräftig – das sind SE¬LEZIONE Crema & SELEZIONE Es¬presso. Die erlesenen Mischungen edelster Arabica- und Robustasor¬ten aus den besten Anbaugebieten der Welt sorgen für ein großartiges Geschmackserlebnis. Gewinnen Sie italienischen Caffè-Genuss für Zuhause – wir verlosen 10x einen Jahresbedarf (= 8kg).

Code: SEGAFREDO

www.segafredo.at

Einfach eine SMS mit dem Code des gewünschten an 0900 700 544*senden um an der Verlosung teilzunehmen.

*€ 0,70 pro SMS Die Gewinner werden verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der Verlagsgruppe News sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten für die Übermittlung von Informationsmaterial (via SMS, E-Mail, Telefon, Post und dergleichen) von der Verlagsgruppe News GmbH und der news networld internetservice GmbH über deren Produkte und Aktionen verwendet werden können. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit unter abo@news.at oder unter 0043 676 800 812 072 mit STOP widerrufen werden. Einsendeschluss: 20.10.2017. Druckfehler & Irrtümer vorbehalten.

**Der Gewinn gilt ausschließlich für die im Gewinnspiel angegebene Reise der TUI Cruises GmbH, eine Übertragung auf eine andere Reise ist nicht möglich. Eine Auszahlung des Reisewertes in bar ist leider nicht möglich. Es gelten die Reisebedingungen der TUI Cruises GmbH, die Sie unter www.tuicruises.com einsehen können. Mit dem Antritt der Reise erkläre ich mich mit den Reisebedingungen einverstanden.