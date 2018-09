24-Jährige in Tirol vermisst

In Tirol wird seit dem 22. August eine 24-Jährige vermisst. Laut Polizei verließ die junge Frau an diesem Tag ihre Wohnung in Innsbruck-Igls. Ein Unfall wird befürchtet. Die 24-Jährige wurde als sehr schlank, rund 1,72 Meter groß mit langen, glatten Haaren beschrieben. Die Exekutive bat um Hinweise.

