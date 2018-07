23 Unwettereinsätze für Feuerwehren in Bezirk Baden

Im Bezirk Baden sind Feuerwehren am Mittwochabend zu mehreren Unwettereinsätzen ausgerückt. 23 Fälle waren abzuarbeiten, bilanzierte das Bezirkskommando. Starkregen und Sturmböen hatten dafür gesorgt, u.a. waren auch Bäume umgestürzt.

Ein Hotspot im Bezirk war Kottingbrunn. In der Gemeinde wurde die Feuerwehr zwölf Mal alarmiert. Mehrere Straßenzüge waren überflutet, Wasser drang auch in Gebäude ein. Im Unwettereinsatz standen zudem die FF Klausen-Leopoldsdorf, Weissenbach a.d.Triesting, Schönau a.d.Triesting, Enzesfeld, Stadt Bad Vöslau und Gainfarn, so das Bezirkskommando.