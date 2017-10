22-jähriger Landwirt bei Absturz mit Muli in Salzburg getötet

Bei einem Arbeitsunfall ist am Donnerstagnachmittag in Großarl (Pongau) ein 22-jähriger Landwirt ums Leben gekommen. Der Mann hatte mit seinem Muli-Fahrzeug Mist auf einer steile Wiese ausgebracht. Dabei geriet die Maschine aus noch unbekannter Ursache ins Rutschen. Der Muli überschlug sich in der Folge mehrmals und kam nach rund 150 Metern auf einem Güterweg am Dach liegend zum Stillstand.

Der 22-Jährige wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Zugmaschine wurde von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen.