Ein 21 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Freitag aus einem brennenden Mehrparteienwohnhaus in Feldkirch gerettet worden. Der Mann hatte versucht, mit Hilfe eines Handfeuerlöschers brennende Umzugskartons zu löschen und verlor das Bewusstsein. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Die zusammengefalteten Umzugskartons, die unmittelbar hinter einer Stiegenbrüstung neben dem Eingang einer Wohnung im dritten Stock des Gebäudes abgestellt worden waren, fingen laut Polizei gegen 1.15 Uhr Feuer. Wie es dazu kam, war am Freitagvormittag noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Frau bemerkte die Flammen und weckte alle Bewohner der dritten Etage. Der 21-Jährige versuchte in der Folge das Feuer zu löschen, bekam aber aufgrund der starken Rauchentwicklung bald keine Luft mehr und brach auf dem Balkon des Obergeschoßes zusammen. Alle weiteren Personen blieben unverletzt.

Die Feuerwehr barg den jungen Mann und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Nach Beseitigung der Glutnester und der Brandrückstände wurde das Wohnhaus mit einem Gebläse durchlüftet. Die Feuerwehren Feldkirch Stadt, Tisis, Tosters, Nofels und Altenstadt waren mit 100 Mann und 15 Fahrzeugen im Einsatz, das Rote Kreuz mit weiteren zehn Mann und drei Fahrzeugen.