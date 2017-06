21-Jährige Klagenfurterin Opfer eines Vergewaltigungsversuchs

Eine 21 Jahre alte Klagenfurterin ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden Opfer einer versuchten Vergewaltigung geworden. Sie schrie um Hilfe, eine Zeugin hörte sie und alarmierte die Polizei, worauf der Täter davonlief.

Die 21-Jährige war gegen 3.00 Uhr in der Früh zu Fuß am Heimweg von einem Diskothekenbesuch gewesen, als sie laut Polizei bemerkte, dass sie verfolgt wurde. Sie rief eine Freundin an und teilte ihr das mit, dann riss das Gespräch aber ab. Einige Minuten später hörte eine Frau in ihrer Wohnung Hilfeschreie, sie ging auf ihren Balkon um nachzusehen. Sie sah, wie sich ein Mann offensichtlich versuchte, an der 21-Jährigen zu vergehen. Sie schrie hinunter, dass er sofort aufhören solle und rief dann die Polizei.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, war der Mann über alle Berge, die 21-Jährige war schwer geschockt und nicht in der Lage, Details des Vorfalls zu schildern. Laut Täterbeschreibung der Zeugin war der Mann etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, bekleidet mit einer dunklen Jean und einem grünen oder türkisen T-Shirt, es soll sich um einen Schwarzafrikaner handeln.