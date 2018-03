2011 verstorben, jetzt von Einbrecher entdeckt

In seinem Haus in Venedig ist die mumifizierte Leiche eines Pensionisten gefunden worden, der offenbar 2011 gestorben ist und 2013 aus dem Melderegister gestrichen wurde, weil er für die Behörden als nicht auffindbar galt. Dass der Tote nun entdeckt wurde, ist einem Einbrecher geschuldet.

Nachbarn wandten sich nämlich wegen der anscheinend nach einem Einbruch offen stehenden Eingangstür des kleinen Hauses an die Carabinieri. Die Militärpolizisten fanden die Leiche des 1943 geborenen Mannes auf einer Liege mitten in einem Zimmer, wie lokale Medien am Dienstag berichteten. Postsendungen lassen den Schluss zu, dass der pensionierte Physiklehrer vor sieben Jahren starb. Der damals 68-Jährige lebte allein, seine Nachbarn hatten praktisch keinen Kontakt zu ihm. Um eine endgültige Identifizierung zu ermöglichen, soll der Leichnam obduziert werden.